Стала відома дата виходу нової частини 'Зловісних мерців'

Стрічка вийде в український прокат 9 липня 2026 року.

Кінокомпанія Warner Bros. показала перший тизер фільму жахів "Зловісні мерці: У вогні" (Evil Dead Burn), що стане вже шостою частиною культової горор франшизи.

Одночасно стало відомо, що стрічка вийде в український прокат 9 липня 2026 року.

Цього разу в центрі сюжету опиниться жінка, яка шукає розради у своїх свекрів у їхньому віддаленому будинку після втрати чоловіка в автомобільній аварії. Однак після знахідки стародавньої книги возз'єднання родини перетворюється на пекельний кошмар.

Головні ролі у фільмі зіграли Сухайла Якуб ("Екстаз", "Дюна: Частина друга", "Балконетки"), Танді Райт ("Джек – вбивця велетнів", "Перл"), Хантер Дуен (серіали "Венздей", "Шибайголова: Народжений наново"), Люсіан Б'юкенен (серіали "Нічний агент", "Вождь війни") та інші.

Зняв стрічку французький режисер Себастьєн Ванічек, який до цього поставив лише один повнометражний фільм – схвально сприйнятий критиками горор "Павуче лігво" 2023 року.

Творець оригінальної франшизи "Зловісні мерці" Сем Реймі виступив в якості одного з продюсерів фільму.

Нагадаємо, перший фільм серії "Зловісні мерці" вийшов в 1981 році – його за власним сценарієм зняв американський режисер Сем Реймі. Згодом він випустив ще два фільми франшизи – "Зловісні мерці 2" у 1987 році та "Армія темряви" у 1993 році.

Через 20 років, у 2013 році, франшизу було перезапущено фільмом "Зловісні мерці" від уругвайського режисера Феде Альвареса ("Не дихай", "Чужий: Ромул"). У 2023 році вийшла стрічка "Повстання зловісних мерців", знята ірландським режисером Лі Кроніним ("Мумія Лі Кроніна").

Вже відомо, що на 2028 рік запланований вихід сьомої частини франшизи під назвою "Гнів зловісних мерців", яку зніме американський режисер Френсіс Галлуппі – в його творчому доробку наразі є лише один повнометражний фільм, кримінальний неовестерн "Остання зупинка в окрузі Юма" 2023 року.

