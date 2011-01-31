271 населений пункт Львівщини має генплан, - губернатор

Львів. 31 січня. УНІАН. «Ми повинні серйозно підійти до питання розробки та затвердження нових генеральних планів населених пунктів Львівської області, якщо не буде необхідних документів, то схеми планування територій районів, сільських селищних рад, буде обмежуватись виділення земельних ділянок». Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК під час наради керівниками структурних підрозділів ОДА.

За словами голови Львівської ОДА, генплан – це основа життя міста. «Хочу зазначити, що не потрібно оновлювати старі плани 1950-х років, потрібно знати реальний стан речей», – наголосив М.ЦИМБАЛЮК.

Минулого року за кошти обласного та місцевого бюджетів було розроблено 17 генеральних планів 18 населених пунктів, а саме: генеральні плани міст Борислав, Глиняни Золочівського району, смт. Краковець Яворівського району, сіл Лаврів Старосамбірського району, Тернопілля-Добряни, Гранки-Кути Миколаївського району, Гостинцеве Мостиського району, Викоти, Рудня, Стрілковичі Самбірського району, Добрівляни Стрийського району, Ниновичі, Угринів, Борятин Сокальського району, Бистриця Гірська, Лішня, Модричі Дрогобицького району.

Із 1 928 населених пунктів Львівщини зараз розроблено та оновлено генеральних планів 271 населеного пункту, що складає 14%.

У 2011 році необхідно завершити розробку містобудівної документації, розпочатої в 2010 році, із залученням коштів з місцевих бюджетів на 1496,3 тис. грн, а саме: схем планування територій Бродівського (225 тис. грн), Жовківського (194,1 тис. грн) та Сокальського (289,5 тис. грн) районів; генеральних планів міст Добромиль (141,8 тис. грн), Хирів (104,2 тис. грн) Старосамбірського району, Рудки (181,1 тис. грн) Самбірського району, смт. Великий Любінь (261,1 тис. грн) Городоцького району та с. Зимна Вода (99,7 тис. грн) Пустомитівського району.