Свято шоколаду у Львові відкриє Робертіно Лоретті

Львів. 31 січня. УНІАН. Цього року Свято шоколаду у Львові проходитиме чотири дні з 11 до 14 лютого. На IV Святі Шоколаду гостей чекає: шоколадне місто та найдовший шоколадний торт, ярмарок шоколадних виробів, конкурси та забави, інтерактивний дитячий шоколадний сектор, цукерковий кулькоспад, розваги для дітей і дорослих.

Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

«Цьогорічне свято шоколаду буде проходити на трьох майданчиках, в палаці Мистецтв, на площі Ринок та на проспекті Свободи. Урочисте відкриття свята відбудеться 11 лютого за участі світового тенора Робертіно ЛОРЕТТІ», - зазначив організатор свята Андрій СИДОР.

12 лютого буде створення шоколадного міста. Будуватиме шоколадне місто відомий шоколатьє в Україні Валентин ШТЕФАНЬО. 13 лютого запрезентують найдовший шоколадний торт, а 14 лютого кульмінацією свята буде святкування Дня усіх закоханих. Серед усіх, хто відвідав IV Свято шоколаду розіграють романтичну подорож на двох у Стамбул від Авіакомпанії «ТУРЕЦЬКІ АВІАЛІНІЇ».

Спеціальний гість – Даша МАЛАХОВА, телеведуча та найвідоміший кулінарний експерт – протягом двох днів проведе три шоколадні майстер-класи для дітей, для дорослих та для закоханих.

Як повідомляють організатори на святі працюватиме імпровізована Шоколадна фабрика, у якій кондитери з майстерні виготовлення шоколаду демонструватимуть процес виготовлення шоколадних солодощів.