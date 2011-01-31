У Львові створять загони самозахисту підприємців

Львів. 31 січня. УНІАН. 1 лютого у Львові відбудеться акція протесту представників малого та середнього бізнесу під час якої буде оголошено про початок організації загонів самозахисту підприємців, завданням яких буде оперативне солідарне реагування на спроби податківців та інших органів влади чинити на підприємців тиск. Про це повідомили УНІАН у прес-відділі Громадянського руху «Відсіч».

Акція протесту розпочнеться об 11.00 біля пам’ятника Т.Шевченку.

Як зазначили організатори акції, «до нових протестів їх змушує влада своїми репресивними діями проти активістів «податкового Майдану». Вони також заявили, що під час мітингу будуть оприлюднені факти переслідувань підприємців.

Організаторами протестної акції виступили: Асамблея організацій малого та середнього бізнесу, Громадянський рух «Відсіч», Конфедерація вільних профспілок, Всеукраїнське об’єднання ветеранів.