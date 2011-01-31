На Львівщині обікрали сільраду

Львів. 31 січня. УНІАН. У Львівській області невідомі викрали з приміщення сільради оргтехніки на 10 000 грн.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, зловмисники вночі виламали двері у приміщенні сільської ради села Стільсько і викрали монітор «LG», два системних блоки, блок безперебійного живлення, принтер «НР», багатофункціональний пристрій «Кенон», дві акустичні колонки «Свен», клавіатуру та мишку.

Проводяться заходи з метою встановлення зловмисників.