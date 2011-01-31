Органи влади відповідальні за підготовку Львівської області до Євро-2012

21:02, 31 січня 2011
Львів
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 Львівська обласна державна адміністрація

  •  ГУБИЦЬКИЙ Володимир Михайлович – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань містобудування та підготовки до Євро-2012
  •  Контакт: м. Львів, вул. Винниченка, 18, (032) 299-91-09


Головне управління МВС України у Львівській області

  •  ПОЛІЩУК Сергій Степанович – заступник начальника ГУМВС України у Львівській області з питань підготовки до Євро-2012
  •  КОЗАКОВ Олександр Олегович – інспектор сектора по питаннях Євро 2012 ГУМВС України у Львівській області
  •  Контакт: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3, (032) 258-63-86


Львівська міська рада

  •  ЗАСАДНИЙ Олег Миронович - Директор Департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради
  •  Контакт: м. Львів, пл. Ринок, 1, (032) 254-60-27

Державне підприємство «Дирекція з будівництва об`єктів до Євро 2012 у м. Львові»

  •  ШАДРІН Володимир Володимирович – генеральний директор
  •  Контакт: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, (032) 232-39-21
  •  Web: www.areny.lviv.ua
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