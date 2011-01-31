Органи влади відповідальні за підготовку Львівської області до Євро-2012

Львівська обласна державна адміністрація ГУБИЦЬКИЙ Володимир Михайлович – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань містобудування та підготовки до Євро-2012

Контакт: м. Львів, вул. Винниченка, 18, (032) 299-91-09

Головне управління МВС України у Львівській області ПОЛІЩУК Сергій Степанович – заступник начальника ГУМВС України у Львівській області з питань підготовки до Євро-2012

КОЗАКОВ Олександр Олегович – інспектор сектора по питаннях Євро 2012 ГУМВС України у Львівській області

Контакт: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3, (032) 258-63-86

Львівська міська рада ЗАСАДНИЙ Олег Миронович - Директор Департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради

Контакт: м. Львів, пл. Ринок, 1, (032) 254-60-27 Державне підприємство «Дирекція з будівництва об`єктів до Євро 2012 у м. Львові» ШАДРІН Володимир Володимирович – генеральний директор

Контакт: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, (032) 232-39-21

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