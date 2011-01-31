Органи влади відповідальні за підготовку Львівської області до Євро-2012
21:02, 31 січня 2011Львів
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Львівська обласна державна адміністрація
- ГУБИЦЬКИЙ Володимир Михайлович – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань містобудування та підготовки до Євро-2012
- Контакт: м. Львів, вул. Винниченка, 18, (032) 299-91-09
Головне управління МВС України у Львівській області
- ПОЛІЩУК Сергій Степанович – заступник начальника ГУМВС України у Львівській області з питань підготовки до Євро-2012
- КОЗАКОВ Олександр Олегович – інспектор сектора по питаннях Євро 2012 ГУМВС України у Львівській області
- Контакт: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3, (032) 258-63-86
Львівська міська рада
- ЗАСАДНИЙ Олег Миронович - Директор Департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради
- Контакт: м. Львів, пл. Ринок, 1, (032) 254-60-27
Державне підприємство «Дирекція з будівництва об`єктів до Євро 2012 у м. Львові»
- ШАДРІН Володимир Володимирович – генеральний директор
- Контакт: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, (032) 232-39-21
- Web: www.areny.lviv.ua
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