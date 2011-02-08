Ми повинні піднімати освітню галузь на новий рівень, – Цимбалюк

Львів. 8 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 8 лютого перебуваючи з робочою поїздкою у Городоцькому районі, передав ключі від шкільного автобуса для Переможненської середньої школи та вручив чотири комп’ютери для шкіл м. Городка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми повинні піднімати освітню галузь на новий рівень. Розвиток освіти є одним з найважливіших. Сьогодні ми вручаємо ключі від шкільного автобуса у межах реалізації відповідної державної програми «Шкільний автобус». Також маємо завершувати будівництво шкіл, де ми точно знаємо, що навчатимуться діти. Також, де потрібно, необхідно будувати садочки», – наголосив М.Цимбалюк.

Довідка УНІАН. Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст. має 624 місця для навчання, заснована в 1983 році. У школі навчається 257 дітей, з них 104 – в 1-4 кл., 94 - в 5-9 кл., 59 – 10 - 11 кл. Школу відвідують діти з с. Березець, Тулиголови, Бучали, м.Комарно. В навчальному закладі працюють 34 вчителя. Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст. зайняла ІІ місце як опорна школа з формування здорового способу життя серед шкіл Львівської області. Всього перевезення у школі потребує 85 учнів. Маршрут руху: Переможне – Бучали – Переможне – Березець – Н. Село – Мости – Переможне.

Фото Ігоря Сенкальського