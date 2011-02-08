Мешканці шести будинків заборгували за тепло майже 900 тис. грн

Львів. 8 лютого. УНІАН. Мешканці шести житлових будинків у смт Винники біля Львова заборгували за теплопостачання 864 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак через борги, «Львівтеплоенерго» припинило теплопостачання.

Як розповіла начальник відділу обліку та збуту теплової енергії ЛМКП «Львівтеплоенерго» Галина Пакулець, у січні 2011 року рівень розрахунку ЖЕКу смт Винники, який обслуговує 6 будинків за отримані послуги з теплопостачання в грудні 2010 року становив лише 38% від поточних нарахувань.

«На початку опалювального сезону ми отримали від ЖЕКу Винник гарантійного листа, що до 15 грудня 2010 року вони погасять заборгованість. Однак, цього не було зроблено. Навпаки, зараз маємо надзвичайно низький рівень розрахунку за поточні нарахування, хоча мешканці стверджують, що справно оплачують», - розповіла Галина Пакулець.

Нагадаємо, минулого тижня «Львівтеплоенерго» розпочало відключати від теплопостачання будинки-боржники. За словами тепловиків, відключення юридичних осіб від тепла дало свої результати. На сьогодні теплопостачання цим споживачам відновлено, позаяк, ними було проведено часткове погашення боргу та надано гарантійні листи із визначеними термінами повного погашення заборгованості.

На разі тепловики формують нові списки боржників – юридичних осіб, яким буде розіслано попередження про відключення від теплопостачання, у разі непогашення заборгованості. Відімкнення фізичних осіб (населення) більше не передбачено.

Нагадаємо, «Львівтеплоенерго» заборгувало за газ 155 млн грн.