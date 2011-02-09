У Червонограді 6-річний хлопчик випав з восьмого поверху
18:18, 09 лютого 2011Львів
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Дитина залишилася живою
Львів. 9 лютого. УНІАН. У місті Червонограді з вікна восьмого поверху житлового будинку випав 6-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у Червоноградському міськвідділі внутрішніх справ, дитина залишилася живою, отримавши тілесні ушкодження та травматичний шок. Зараз він перебуває в лікарні.
Як було встановлено, хлопчик випав з вікна помешкання по власній необережності.
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