У Червонограді 6-річний хлопчик випав з восьмого поверху

Львів. 9 лютого. УНІАН. У місті Червонограді з вікна восьмого поверху житлового будинку випав 6-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у Червоноградському міськвідділі внутрішніх справ, дитина залишилася живою, отримавши тілесні ушкодження та травматичний шок. Зараз він перебуває в лікарні.

Як було встановлено, хлопчик випав з вікна помешкання по власній необережності.