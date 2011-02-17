У Львові із сейфу ТзОВ викрали 45 тис. грн.

Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львові невідомі викрали із сейфу одного з ТзОВ, що на вулиці Газовій, 45 400 гривень.

Як поінформувало УНІАН джерело у Галицькому райвідділі внутрішніх справ Львова, куди поступила заява про крадіжку, було встановлено, що зловмисники «застосувавши карточки до електромагнітної системи доступу, проникли у приміщення офісу ТзОВ і викрали із сейфу, який знаходився у приймальні секретаря офісу, гроші в сумі 45 400 гривень».

Проводиться розслідування.