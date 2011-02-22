Затримано шахрая, який за винагороду обіцяв роботу в міліції

Львів. 22 лютого. УНІАН. 26-річного мешканця Мостиська Львівської області затримано за шахрайство. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, затриманий, впродовж кількох місяців, представляючись працівником відділу швидкого реагування „Сокіл” Управління по боротьбі з економічною злочинністю ГУ МВС Львівщини, обіцяв посприяти у працевлаштуванні в міліцію. За цю „послугу” просив $1,5 тис.

Проти чоловіка вже порушили кримінальну справу за шахрайство.

Правоохоронці нагадують, що працевлаштування до органів внутрішніх справ відбувається лише через Управління кадрового забезпечення. «І застерігають від можливості потрапити до рук шахраїв. А якщо Вам відомі схожі випадки шахрайства, звертайтесь за телефоном довіри Відділу внутрішньої безпеки 258-63-63», – зазначають в міліції.