Команда Харківської міськради зіграє у футбол з колегами зі Львова

Харків. 23 лютого. УНІАН. Команда Харківської міської ради зіграє у футбол з командою Львівської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сесії Харківської міської ради повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«У нас уже є депутати, які бажають брати участь у матчі. Ми будемо грати у футбол у Харкові та Львові. І ми сподіваємося, що це допоможе зміцнити наші відносини, яким 20 років майже не приділялося уваги», - сказав Г.Кернес.

Він зауважив, що ідея зіграти у футбол з’явилася вчора під час візиту до Харкова Львівського міського голови Андрія Садового.