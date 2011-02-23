У Львові пограбували жіночий монастир

Львів. 23 лютого. УНІАН. У Львові за підозрою у пограбуванні жіночого монастиря затримано двох раніше судимих місцевих мешканців. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю МВС України у Львівській області.

Встановлено, що в Личаківському районі затримані, із підвального приміщення жіночого монастиря, шляхом пошкодження навісного замка, викрали ноутбук, принтер та стабілізатор.

Загальна вартість викраденого 8 тис. грн.