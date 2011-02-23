У Червонограді осквернили Монумент радянським воїнам

Львів. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні вночі у місті Червоноград невідомі осквернили Монумент воїнам радянської армії, які визволяли місто від німецьких загарбників. Про це УНІАН повідомив голова ЛОО Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

За словами О.Калинюка, невідомі розмалювати Монумент воїнам-визволителям Червонограда фашистською свастикою і образливими написами.

«Серед полеглих воїнів, які визволяли місто, було багато росіян. Це ж якими треба бути бездуховними особами, щоб напередодні святкування Дня захисника Вітчизни осквернити могили тих, хто рятував від «коричневої чуми» їх предків! Сьогодні ми вже надіслали відповідну заяву Генеральному консулу Росії у Львові Євгену Гузєєву», - наголосив Олександр Калинюк.