З житлового будинку через пожежу евакуювали 10 осіб

Львів. 23 лютого. УНІАН. У Львові під час пожежі в житловому будинку евакуювали 10 осіб. Як повідомили УНІАН у обласному управлінні МНС, інцидент стався 22 лютого о 17.12 на третьому поверсі трьохповерхової цегляної будівлі на вул. Зелена, 251.

Вогнем знищено електрощитову, пошкоджено стіни на площі 10 м кв. Завдано збитків на 19 тис. грн.

За інформацією МНС, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.