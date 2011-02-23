З житлового будинку через пожежу евакуювали 10 осіб
21:24, 23 лютого 2011Львів
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Через коротке замикання електромережі
Львів. 23 лютого. УНІАН. У Львові під час пожежі в житловому будинку евакуювали 10 осіб. Як повідомили УНІАН у обласному управлінні МНС, інцидент стався 22 лютого о 17.12 на третьому поверсі трьохповерхової цегляної будівлі на вул. Зелена, 251.
Вогнем знищено електрощитову, пошкоджено стіни на площі 10 м кв. Завдано збитків на 19 тис. грн.
За інформацією МНС, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
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