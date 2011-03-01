Львівщина отримала на комп'ютеризацію шкіл 7,7 млн грн

Львів. 1 березня. УНІАН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення в 2011 році 110 млн грн із держбюджету на інформатизацію та комп'ютеризацію шкіл. Таке рішення прийняли 28 лютого у відповідь на пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед регіонів України лідером за кількістю отриманих навчальних комплексів у 2011 році стала Львівська область, на інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів якої скеровано більше 7,7 млн. грн.

«Це дуже позитивна динаміка, адже порівняно з минулим роком фінансування цієї галузі збільшилося учетверо. А те, що Львівщині виділили справді рекордну суму, дозволить нам суттєво покращити комп’ютеризацію наших шкіл», - зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.