До Євро необхідні туристичні інфоцентри, – експерт

Львів. 4 березня. УНІАН. В Україні до Євро-2012 має з’явитися мережа інформаційних центрів, які надаватимуть туристам всі необхідні відомості й інші безкоштовні послуги. Таку думку в інтерв’ю журналу UKRAINE 2012 висловив директор «Національного туристичного офісу» Олег Литвяк.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

«Найголовніше - створити доступні інформаційні центри. Вони повинні мати широкий доступ до оперативної інформації, бути готовими допомогти туристу поселитись, замовити столик в ресторані чи навіть викликати таксі. До таких безкоштовних додаткових послуг європейці вже звикли», - сказав він.

Як зазначив Олег Литвяк, також важливо, щоб кожен турист безкоштовно отримав карти приймаючих міст, країни тощо. Вони мають бути у літаку, на вокзалах, метро, у кожному готелі та ресторані, й містити систематизовану інформацію про інфраструктуру та послуги.

Крім того, кожне місто-господар має створити сайт з інформацією для туристів, доступом до інфраструктури і візуалізацією, щоб європейці мали чітке уявлення про умови перебування в Україні, підкреслив експерт.