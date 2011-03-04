Студент на «Міцубіші» збив 11-річну дівчинку

12:41, 04 березня 2011
Львів
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Дитина в реанімації

Львів. 4 березня. УНІАН. Вчора в Буську 22-річний студент Львівської комерційної академії на автомобілі «Міцубіші Оутлендер» збив 11-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, дитина, учениця місцевої школи, перебігала проїжджу частину дороги, коли її збило авто.

Унаслідок автонаїзду дівчинку було госпіталізовано у реанімаційне відділення Буської центральної районної лікарні. Дитині діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.

За даним фактом ДТП триває перевірка.

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