Студент на «Міцубіші» збив 11-річну дівчинку
12:41, 04 березня 2011Львів
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Дитина в реанімації
Львів. 4 березня. УНІАН. Вчора в Буську 22-річний студент Львівської комерційної академії на автомобілі «Міцубіші Оутлендер» збив 11-річну дівчинку.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, дитина, учениця місцевої школи, перебігала проїжджу частину дороги, коли її збило авто.
Унаслідок автонаїзду дівчинку було госпіталізовано у реанімаційне відділення Буської центральної районної лікарні. Дитині діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.
За даним фактом ДТП триває перевірка.
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