На Львівщині в школі пограбували бабцю
12:58, 04 березня 2011Львів
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«Поцупили» 76 грн та телефон
Львів. 4 березня. УНІАН. У Львівській області в одній із шкіл Городоцького району 16-річний учень пограбував 71-річну жінку.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, учень із приміщення навчального класу ЗОШ, шляхом вільного доступу, викрав із сумку старенької гаманець з грошима (76 грн.) та мобільний телефон.
Загальна сума викраденого 376 грн.
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