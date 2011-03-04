На Львівщині в школі пограбували бабцю

«Поцупили» 76 грн та телефон

Львів. 4 березня. УНІАН. У Львівській області в одній із шкіл Городоцького району 16-річний учень пограбував 71-річну жінку. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, учень із приміщення навчального класу ЗОШ, шляхом вільного доступу, викрав із сумку старенької гаманець з грошима (76 грн.) та мобільний телефон. Загальна сума викраденого 376 грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter