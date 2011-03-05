Губернатор окреслив головам РДА «перспективи реального звільнення»

Львів. 5 березня. УНІАН. Про персональну відповідальність за закриття лікувальних закладів у районах Львівщини ще раз нагадав головам райдержадміністрацій голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, 4 березня в ефірі дебютного випуску інтерактивного проекту телеканалу «ZIK» – програми «Особистий прийом» – керівник Львівської ОДА відповів на колективне питання-прохання від мешканців кількох сіл Бродівського району. Вони просили керівника області не допустити закриття лікарні у районі.

«Я маю інформацію про цю справу, – сказав М.Цимбалюк. – І дав доручення керівництву Головного управління охорони здоров’я ЛОДА розібратися. При цьому ще раз відзначу: де буде йти мова про закриття лікувальних закладів, то це означає, що там голова районної держадміністрації працює не професійно. Тобто, не може забезпечити процес реформування і фінансування медичної сфери. Реформування галузі охорони здоров’я не означає необхідності закриття медичних закладів. Навпаки, йдеться про ефективне функціонування фельдшерсько-акушерських пунктів у поєднанні з системою сімейних лікарів».

А стосовно конкретного питання про загрозу закриття лікарні у Бродівському районі, то голова Львівської обласної держадміністрації у прямому ефірі телепрограми «Особистий прийом» звернувся до голови Бродівської РДА з порадою швидше розібратися у ситуації і не допустити закриття лічниці. Якщо керівник району фактично не втрутиться і не допоможе мешканцям сіл району, то перспектива його звільнення буде реальною.