Уряд заборонив податківцям ходити на ринки

Львів. 9 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив главі Державної податкової служби скасувати будь-які перевірки підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування на ринках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

"Нема чого податківцям перевіряти торгові місця на базарах, де навіть документації не ведеться. Ми обіцяли "канікули", і ми обіцянку виконаємо, - підкреслив Микола Азаров. – Податкова служба має зосередитись на партнерських відносинах з бізнесом".

Також глава уряду наголосив, що податкові органи мають безумовно виконувати норму Податкового кодексу, яка передбачає, що півроку, під час адаптаційного періоду запровадження нових податкових правил, діє мораторій на штрафні санкції.

"Будь-які накази, роз’яснення, розпорядження, які дозволяють якісь стягнення всупереч Кодексу, незаконні і не мають сили, - заявив Микола Азаров. - Якщо такі з’явилися, під особисту відповідальність голови ДПА вимагаю їх скасувати і притягти до дисциплінарної відповідальності "раціоналізаторів", які граються із законодавством".