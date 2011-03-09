Україна цьогоріч виплатить 88 млрд. грн. за зовнішніми боргами

Київ. 9 березня. УНІАН. У 2012 році виплати з обслуговування державного боргу України становитимуть близько 42 млрд. грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі зі студентами Національного університету біоресурсів і природокористування.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Він додав, що цього року Україна виплатить 88 млрд. грн. за зовнішніми боргами. Це плата за бездумні запозичення 2008 і 2009 років.

«Наступного року нам доведеться виплатити приблизно 42 мільярди гривень. Це теж дуже багато, але це вже не 88 мільярдів, які ми повинні виплатити в цьому році. Значить, в наступному році ми матимемо можливість віддати цю різницю на виплату зарплат, на виплату пенсій, на розвиток економіки», - наголосив Микола Азаров.