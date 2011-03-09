Жінка потрапила під пасажирський потяг

Потерпіла в лікарні

Львів. 9 березня. УНІАН. У Львівській області жінка отримала численні травми, потрапивши під пасажирський потяг «Ходорів-Львів». Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, інцидент стався о 05.34 в Перемишлянському районі на станції Глібовичі ДТГО «Львівська залізниця». Каретою швидкої допомоги потерпілу госпіталізовано в Бібрську міську лікарню. Стан потерпілої середньої важкості. Обставини інциденту з’ясовуються.

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