Жінка потрапила під пасажирський потяг

10:07, 09 березня 2011
Львів
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Потерпіла в лікарні

Львів. 9 березня. УНІАН. У Львівській області жінка отримала численні травми, потрапивши під пасажирський потяг «Ходорів-Львів».

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, інцидент стався о 05.34 в Перемишлянському районі на станції Глібовичі ДТГО «Львівська залізниця».

Каретою швидкої допомоги потерпілу госпіталізовано в Бібрську міську лікарню. Стан потерпілої середньої важкості.

Обставини інциденту з’ясовуються.

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