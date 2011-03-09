Жінка потрапила під пасажирський потяг
10:07, 09 березня 2011Львів
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Потерпіла в лікарні
Львів. 9 березня. УНІАН. У Львівській області жінка отримала численні травми, потрапивши під пасажирський потяг «Ходорів-Львів».
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, інцидент стався о 05.34 в Перемишлянському районі на станції Глібовичі ДТГО «Львівська залізниця».
Каретою швидкої допомоги потерпілу госпіталізовано в Бібрську міську лікарню. Стан потерпілої середньої важкості.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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