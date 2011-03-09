14 гірників застрягли в підйомнику
11:19, 09 березня 2011Львів
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На шахті «Степова»
Львів. 9 березня. УНІАН. 14 гірників шахти «Степова» в с. Сілець Сокальського району застрягли в підйомнику за 140 метрів від поверхні.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області.
За інформацією МНС, інцидент стався сьогодні близько 5.00. Причини зупинки підйомника не повідомляють. На місці події працює Червоноградський ВГРЗ.
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