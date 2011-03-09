14 гірників застрягли в підйомнику

Львів. 9 березня. УНІАН. 14 гірників шахти «Степова» в с. Сілець Сокальського району застрягли в підйомнику за 140 метрів від поверхні.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області.

За інформацією МНС, інцидент стався сьогодні близько 5.00. Причини зупинки підйомника не повідомляють. На місці події працює Червоноградський ВГРЗ.