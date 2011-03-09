У Львові буде Музей визвольних змагань, – губернатор

Львів. 9 березня. УНІАН. До 20-ї річниці незалежності України Музей визвольних змагань у Львові буде відкрито. Таку обіцянку дав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі з лауреатами Шевченківської премії 9 березня у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Львівська облдержадміністрація, Львівська обласна рада та міська влада повинні і зроблять все для того, щоб 20-ї річниці незалежності України цей музей було відкрито», - наголосив Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, Михайло Цимбалюк зустрічався з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка в межах заходів з нагоди 197-ї річниці від дня народження та 150-х роковин з дня смерті Тараса Шевченка.