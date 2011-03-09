Польща зацікавилася ЛАЗами до Євро-2012

Львів. 9 березня. УНІАН. ЛАЗ відвідала делегація із Польщі на чолі з заступником державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща Пьотром Стаханьчиком.

Як повідомили УНІАН на підприємстві ЛАЗ, метою візиту було ознайомлення із підприємством, як виробником громадського транспорту для українських міст, що прийматимуть Євро–2012.

У зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Україні та Польщі в 2012 році, представники польської сторони зацікавилися можливістю постачання продукції ЛАЗ у Польщу.

Під час візиту на ЛАЗ делегації продемонстрували продукцію підприємства, яка сертифікована за найвищими нормами класу Євро 4 та Євро 5. Гості також мали змогу оцінити комплектуючі матеріали для продукції ЛАЗу.

Львівський автобусний завод традиційно використовує комплектацію найкращих європейських фірм, філіали яких розташовані зокрема у Польщі. Це компанія Diamon, яка постачає пневматику, німецька компанія STER, яка постачає крісла для автобусів, компанія Haldex, яка постачає сепаратори, компанія Bosch Rexroth та інші європейські виробники комплектуючих.

Окрім того, ЛАЗ тісно співпрацює із польськими компаніями Actia, Stomil Sanok, Herb та ін.

Нагадаємо, що перші партії автобусів, свого часу, уже були поставлені ЛАЗом у польське місто Кельце.