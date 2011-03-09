У Львові застрелився охоронець автостоянки

Львів. 9 березня. УНІАН. У Львові покінчив життя самогубством 51-річний охоронець автостоянки.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, тіло чоловіка було виявлено «в сторожовій кімнаті автостоянки», що на вулиці Тракт Глинянський у Львові.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що чоловік вистрелив собі в голову із саморобного пристрою.

Причини трагедії - з‘ясовуються.