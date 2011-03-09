У Львові застрелився охоронець автостоянки

21:59, 09 березня 2011
Львів
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 Причини трагедії – з‘ясовуються

 Львів. 9 березня. УНІАН. У Львові покінчив життя самогубством  51-річний охоронець автостоянки.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, тіло чоловіка було виявлено «в сторожовій кімнаті автостоянки», що на вулиці Тракт Глинянський у Львові.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи попередньо  встановлено, що чоловік вистрелив собі в голову із саморобного пристрою.

Причини трагедії -  з‘ясовуються.

 

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