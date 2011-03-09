У Львові застрелився охоронець автостоянки
21:59, 09 березня 2011Львів
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Причини трагедії – з‘ясовуються
Львів. 9 березня. УНІАН. У Львові покінчив життя самогубством 51-річний охоронець автостоянки.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, тіло чоловіка було виявлено «в сторожовій кімнаті автостоянки», що на вулиці Тракт Глинянський у Львові.
Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що чоловік вистрелив собі в голову із саморобного пристрою.
Причини трагедії - з‘ясовуються.
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