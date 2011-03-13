У Львові «Карпати» переграли донецький «Шахтар» (Фото)

Львів. 13 березня. УНІАН. У матчі 21 туру чемпіонату України з футболу в прем'єр-лізі, львівські «Карпати» на власному полі з мінімальною перевагою здолали донецький "Шахтар" – 1:0.

На 58 хв поєдинку після удару Дениса Кожанов м'яч у ворота «шахтарів» «підправив» румунський нападник «Карпат» Резван Кочіш.

На післяматчевій прес-конференції наставник «Карпат» Олег Кононов заявив, що «ми виграли в чудової команди». «Команда щаслива, адже ми набрали три очки, які нам дуже потрібні в турнірній таблиці. Сьогодні прекрасний день. Ми хочемо добитися успіху, щоб наш клуб і місто любили», – зазначив Олег Кононов.

Водночас О.Кононов припустив, що гра «Шахтаря» в Лізі чемпіонів проти «Роми» вплинула на сьогоднішній поєдинок. «Без сумніву, гра проти «Роми» була важливою як для клубу, так і для всієї країни. В тій грі було витрачено багато сил і емоцій. Але я думаю, що в «Шахтаря» було достатньо ресурсів, щоб відновитись після тієї гри», – додав наставник ФК «Карпати» Олег Кононов.

Додамо, що востаннє львівські «Карпати» перемагали «гірників» 11 років тому.