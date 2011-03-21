Губернатор доручив правоохоронним органам розслідувати скоєні акти вандалізму
Михайло Цимбалюк також дав доручення керівництву правоохоронних органів провести профілактичні заходи щодо запобігання актам вандалізму
Львів. 21 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав доручення керівникам правоохоронних органів області провести профілактичні заходи щодо запобігання актам вандалізму та провести розслідування вже скоєних злочинів такого характеру.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Про результати розслідувань необхідно доповісти до 11 квітня», – наголосив голова ЛОДА.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 березня цього року вандали розбили пам’ятний знак встановлений на честь більше ніж 200 євреїв – мешканців міста Великі Мости на Львівщині, серед яких була велика кількість дітей, знищених у 1941 році в урочищі «Бабка», яке знаходиться по дорозі з Великих Мостів до села Борове.