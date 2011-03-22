На реставрацію «Народного дому» відкриють благодійний рахунок, – Цимбалюк

Львів. 22 березня. УНІАН. Для збору коштів на реставрацію «Народного дому» в Перемишлі буде відкрито благодійний рахунок. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на урочистостях з нагоди передачі Акту власності «Народного дому» українській громаді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова Львівської ОДА зазначив: «Ми маємо також створити необхідні умови для діяльності польської громади на Львівщині. Є відповідне доручення Президента України».

М.Цимбалюк також, відповідаючи на запитання про фінансування ремонту «Народного дому», а на це потрібно 3 млн злотих, додав, що Україна, як держава, братиме участь у фінансуванні реставраційних робіт будівлі «Народного дому». «Думаю, що це будуть кошти державного бюджету. Львівщина також долучиться, це мають бути кошти громадських організацій. Ми відкриємо благодійний рахунок, куди надходитимуть кошти для ремонту «Народного дому»», – додав М. Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у Перемишлі відбулося підписання та урочиста передача Акту власності «Народного дому» українській громаді. Участь в урочистостях взяв голова львівської ОДА Михайло Цимбалюк, президент Світового конгресу українців Євген Чолій, директор департаменту української діаспори, культурної та гуманітарної співпраці МЗС України Володимир Яценеківський, Посол України в РП Маркіян Мальський, секретар стану Міністерства внутрішніх справ РП Томаш Семоняк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич.