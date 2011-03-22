У Львові семикласники «замінували» житловий будинок

Львів. 22 березня. УНІАН. Вчора, 21 березня, до Сихівського райвідділу міліції Львова поступила інформація про замінування житлового будинку на проспекті Червоної Калини у Львові.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, у період з 12.20 по 13.35 спеціалістами вибухо-технічної служби та кінологічної служби проводилося обстеження вказаного «анонімним мінером» житлового будинку та прилеглої території.

В результаті обстеження вибухових пристроїв виявлено не було.

Як інформує відділ зв‘язків з громадськістю, з будинку було евакуйовано 83 мешканці, в т.ч. 12 дітей.

«Вжитими заходами працівниками міліції було встановлено, що даний злочин скоїли двоє неповнолітніх віком 12 та 13 років, жителі Івано-Франківської області», - зазначається у повідомленні.

Обоє неповнолітніх – учні 7-го класу одного із сіл Івано-Франківської області.