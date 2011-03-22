На Львівщині попереджено спробу передачі наркотиків з в/ч в колонію

Львівська область. 22 березня. УНІАН. Співробітники міліції спільно з працівниками Дрогобицької виправної колонії №40 попередили спробу передачі наркотичних речовин з території військової частини на територію виправної колонії.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, під час оперативно-профілактичного відпрацювання на території військової частини у місті Дрогобичі «при спробі перекиду на територію Дрогобицької виправної колонії № 40» був затриманий 27-річний житель Івано-Франківської області в якого було вилучено згорток де «знаходилися три поліетиленові пакети з подрібненою рослинною речовиною зеленого кольору вагою 50 грам».

Також під час відпрацювання правоохоронці затримали 23-річного львів‘янина, який намагався передати у львівську виправну колонію № 48 передачу в якій у кросівках сховав «40 таблеток жовтого кольору та порошкоподібну речовину білого кольору».

Вилучені речовини скеровані на дослідження.