Червоний Хрест Львівщини розпочав збір коштів для Японії

14:19, 22 березня 2011
Львів
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Тисячі людей без даху над головою

Львів. 22 березня. УНІАН. Львівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України сьогодні розповсюдила звернення з проханням надання допомоги потерпілим в Японії.

У тексті звернення, переданому УНІАН, зазначається, що «усвідомлюючи колосальні масштаби людської трагедії, що сталася в Японії, Червоний Хрест України розпочав збір коштів для надання допомоги  потерпілим».

«За оцінками уряду Японії, загальна кількість жертв може досягнути більше двадцяти  тисяч. Тисячі зникли  безвісти, залишилась без даху над головою. У цей час розгортається наймасштабніша в історії людства міжнародна рятувальна операція.

Керуючись принципами гуманності, Червоний Хрест України звертається до колективів підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, підприємців та банкірів, представників бізнесових структур, громадських інституцій, усіх співвітчизників з проханням перерахувати кошти для надання допомоги потерпілим», - йдеться у зверненні.

    У зверненні також надаються реквізити за якими можна перерахувати кошти:   

    ЗКПО 02940262 р/р 26007000001247
    ПАТ  Укрсоцбанк м. Львів МФО 300023
    з поміткою “Жертвам стихійного лиха в Японії“

   Адреса Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста:
   м. Львів, вул. Широка, 81  
   тел./ факс  297-08-60
 

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