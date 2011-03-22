Червоний Хрест Львівщини розпочав збір коштів для Японії

Львів. 22 березня. УНІАН. Львівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України сьогодні розповсюдила звернення з проханням надання допомоги потерпілим в Японії.

У тексті звернення, переданому УНІАН, зазначається, що «усвідомлюючи колосальні масштаби людської трагедії, що сталася в Японії, Червоний Хрест України розпочав збір коштів для надання допомоги потерпілим».

«За оцінками уряду Японії, загальна кількість жертв може досягнути більше двадцяти тисяч. Тисячі зникли безвісти, залишилась без даху над головою. У цей час розгортається наймасштабніша в історії людства міжнародна рятувальна операція.

Керуючись принципами гуманності, Червоний Хрест України звертається до колективів підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, підприємців та банкірів, представників бізнесових структур, громадських інституцій, усіх співвітчизників з проханням перерахувати кошти для надання допомоги потерпілим», - йдеться у зверненні.

У зверненні також надаються реквізити за якими можна перерахувати кошти:

ЗКПО 02940262 р/р 26007000001247

ПАТ Укрсоцбанк м. Львів МФО 300023

з поміткою “Жертвам стихійного лиха в Японії“

Адреса Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста:

м. Львів, вул. Широка, 81

тел./ факс 297-08-60

