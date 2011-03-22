Шкляр їде до Львова

14:37, 22 березня 2011
Львів
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Автор роману«Чорний ворон»

Львів. 22 березня. УНІАН. 28 березня до Львова приїде український письменник, автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр.

Як повідомили УНІАН організатори, зустріч із письменником запланована на 15.00 в актовому залі ЛНУ ім. Івана Франка.
Ініціатором заходу виступили Львівський Національний університет ім. Івана Франка, громадянські об’єднання «Холодноярська ініціатива» та «Зарваницька ініціатива». 

Як повідомляв УНІАН, комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику Василю Шкляру за роман "Залишенець"("Чорний Ворон").

Однак, 4 березня Василь Шкляр звернувся до Президента Віктора Януковича із заявою, в якій просить перенести нагородження його Шевченківською премією на той час, коли при владі в Україні не буде українофоба Дмитра Табачника.

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