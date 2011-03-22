Шкляр їде до Львова

Львів. 22 березня. УНІАН. 28 березня до Львова приїде український письменник, автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр.

Як повідомили УНІАН організатори, зустріч із письменником запланована на 15.00 в актовому залі ЛНУ ім. Івана Франка.

Ініціатором заходу виступили Львівський Національний університет ім. Івана Франка, громадянські об’єднання «Холодноярська ініціатива» та «Зарваницька ініціатива».

Як повідомляв УНІАН, комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику Василю Шкляру за роман "Залишенець"("Чорний Ворон").

Однак, 4 березня Василь Шкляр звернувся до Президента Віктора Януковича із заявою, в якій просить перенести нагородження його Шевченківською премією на той час, коли при владі в Україні не буде українофоба Дмитра Табачника.