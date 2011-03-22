Начальника районного КРУ Львівщини затримали за хабарництво

Львівська область. 22 березня. УНІАН. Співробітники міліції затримали за хабарництво начальника контрольно-ревізійного відділу одного з районів Львівщини. Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

52-річна жінка-посадовець вимагала і отримала хабар в розмірі 2 тис. доларів США від заступника директора одного з приватних підприємств, яке здійснювало реконструкцію лікарняної котельні в одному з райцентрів області.

