Львівська залізниця популяризує абонементні квитки

Львів. 22 березня. УНІАН. Минулого року пасажири Львівської магістралі придбали 3364 абонементних квитка на проїзд у приміському транспорті на 437,7 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Львівської залізниці».

Пасажири залізниці також придбали 740 студентських абонементних квитків на загальну суму 48,4 тис. грн.

Показники 2009 року (3368 пільгових абонементних квитків на проїзд приміським транспортом на 386 740 грн. та 455 студентських абонементних квитків на 23 560 грн.) вказують на те, що попит на такий вид послуги залишається стабільним, а показник реалізації студентських квитків суттєво зріс.

Проте залізничники продовжують пропонувати своїм пасажирам скористатися послугою і придбати місячні, квартальні, або піврічні абонементні та пільгові абонементні квитки на проїзд приміським транспортом, які дозволяють економити гроші та час.

Отож повні абонементні квитки (без зазначення прізвища), ціна яких включає вартість 40 поїздок на місяць, пільгові (іменні) абонементні квитки, ціна яких включає вартість 26 поїздок на місяць, і абонементні квитки „вихідного дня”, ціна яких включає вартість 14 поїздок на місяць, можна придбати у касах вокзалів та станцій Львівської залізниці. Тут же можна придбати студентські та дитячі абонементні квитки.