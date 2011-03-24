Необхідно привести до належного стану річки Львівщини, – Цимбалюк

Львів. 24 березня. УНІАН. 31 березня у Львівській області проходитиме засідання міжвідомчої робочої групи державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій під керівництвом міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Під час цього засідання розглядатиметься питання завершення добудови протипаводкових об’єктів, які почали зводити ще після повені 2008 року. Зокрема, йдеться про зведення дамб, берегоукріплень. Це дороговартісні об’єкти, силами місцевих бюджетів тут не обійтися, необхідне державне фінансування», – додав М. Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА також зазначив, що незважаючи на те, що цього року танення снігів пройшло у спокійному режимі, без весняних повеней, ситуацію необхідно контролювати: «Розроблено План протипаводкових заходів. Необхідно привести до належного стану русла річок, як я вже згадував, провести заходи з укріплення берегів, заходи з регулювання водних потоків не лише річок, а й водойм. Хочу звернутися до кожного мешканця Львівщини, щоб ми берегли нашу природу, не скидали побутове сміття, пластикові пляшки у річки, що також спричиняє підняття рівня води. Нам потрібно дотримуватись культури ведення приватних господарств».

Крім того, на засіданні міжвідомчої групи розглядатимуться питання протипаводкогового захисту області, захисту території м. Червонограда та населених пунктів Сокальського району від підтоплень, стану реалізації комплексних проектів відновлення екологічної рівноваги та ландшафтів і рекультивації, порушених гірничими роботами земель у зоні діяльності гірничо-хімічних підприємств області.