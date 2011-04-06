На стадіоні у Львові встановили 50% металоконструкцій даху

Львів. 5 квітня УНІАН. На стадіоні до Євро-2012 у Львові встановили 50% металоконструкцій даху. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові.

Будівельники завершили монтаж конструкцій на південній та східній сторонах стадіону. Завершити встановлення ферм покрівлі мають в липні, а вже у серпні накриття трибун буде повністю готове.

Окрім того, на стадіоні закінчується монтаж складок посадових рядів та влаштування перекриття останнього поверху адміністративної будівлі.

Триває будівництво медіа центру, внутрішні оздоблювальні роботи, виконуються роботи з влаштування інженерних мереж.