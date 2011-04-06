На відмиванні бюджетних коштів попався директор ТзОВ

Львів. 6 квітня. УНІАН. У Львівській області проти одного із директорів ТзОВ порушено кримінальну справу за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Так, у лютому 2011 року порушено кримінальну справу проти одного із директорів ТзОВ «А», за фактом відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом на 100 тис. грн.

В другій половині грудня 2008 року директор зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на реконструкцію стадіону комплексно-спортивної бази одного з львівських вузів, склав завідомо неправдиві акти приймання виконаних підрядних робіт на 364 тис. грн, достовірно знаючи, що вищевказані підрядні роботи фактично виконано лише на 263,9 тис. грн.

Таким чином, внаслідок незаконних дій, колишній директор ТзОВ «А» заподіяв збитків у великих розмірах на 100,1 тис. грн. В подальшому вказані грошові кошти були використані на господарську діяльність ТзОВ «А».

З метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі, накладено арешт на майно обвинуваченого на понад 300 тис. грн.