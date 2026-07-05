Росія готує новий удар по Україні: Зеленський закликав реагувати на сирени

Президент просить партнерів пришвидшити поставки ракет-перехоплювачів.

Росія готує новий масований удар по Україні, приурочений до саміту НАТО, що стартує наступного тижня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей", - повідомив він.

Президент закликав українців зважайти на сигнали повітряної тривоги.

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Крім того Зеленський звернувся до західних партнерів України і нагадав, що зволікання з поставками ракет для української ППО, зокрема до систем Patriot призводить до загибелі людей і спонукає Росію воювати далі.

"Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні", - наголосив глава держави.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російські наступальні операції в Україні майже не приносять результатів, і це може створити умови для завершення війни шляхом переговорів.

Він підкреслив, що стратегія оборони для України виявилася ефективнішою, ніж масштабні контрнаступи, які у 2023 році стали "тактичною катастрофою". За його словами, Росія платить надзвичайно високу ціну за кожен новий кілометр території, а підтримка США та НАТО в оборонній тактиці дозволила Києву використати свою перевагу.

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