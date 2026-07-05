Медведєв заявив, що "будь-яка держава – і маленька, і величезна – зможе самостійно впоратися зі своїми проблемами".

Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв привітав США з 250-річчям незалежності. У своєму Telegram-каналі він написав, що не знає, чи можна назвати цю країну прикладом для наслідування чи "імперією зла".

"США виповнилося 250 років. Вони – приклад для наслідування чи "імперія зла"? На мій погляд, ні те, ні інше", – написав Медведєв.

Також заступник голови Радбезу РФ цинічно заявив, що "країни не можуть ухвалювати рішення за інші держави".

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"Ось у чому одностайні більшість країн на планеті: Америка не має права приймати рішення за інших. Будь-яка держава – і маленька, і величезна – зможе самостійно розібратися зі своїми проблемами. У США та Білого дому немає жодного права нав’язувати іншим свою волю", – додав він.

Медведєв зазначив, що США спершу повинні "розібратися з безладом у власному домі".

Путін влаштував цирк із Константинівкою до Дня незалежності США

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті підкреслив, що заява російського військово-політичного керівництва про повну окупацію Константинівки не відповідає дійсності. Аналітики вважають ці слова "спектаклем, орієнтованим на США".

В ISW зазначили, що російські війська досягли тактичних успіхів у Константинівці протягом останніх тижнів. Однак основна частина російської присутності в місті складається з невеликих груп диверсантів.

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