Майбутні здобутки росіян у наступі в Україні близькі до нуля, - Венс

Контрнаступ Сил оборони 2023 року віцепрезидент США назвав "стратегічною і тактичною катастрофою".

Росіяни зараз перебувають у такому становищі, коли те, що вони можуть отримати, продовжуючи наступальні операції в Україні, наближається до нуля. Це може створити необхідні умови для завершення війни шляхом переговорів. Таку думку висловив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю The Sunday Times.

За словами Венса, коли він вперше вивчав конфлікт між Росією та Україною, йому здавалося очевидним, що розвиток безпілотних технологій означає, що для Києва було б логічніше закріпитися та виснажити Москву, ніж розпочинати дороговартісну наступальну операцію з метою повернення окупованих територій.

"Якщо ви пам’ятаєте, влітку 2023 року головною суперечкою було те, чи варто Україні розпочати масштабний контрнаступ. Майже весь західний світ, включаючи президента Байдена (колишній президент США Джо Байден, - ред.), підштовхував українців до масштабного контрнаступу, що, якщо озирнутись назад, було стратегічною і тактичною катастрофою", - зазначив віцепрезидент.

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Як зазначив він, нинішня адміністрація США схиляється до того, що українці, поки тривають переговори, "повинні просто займати максимально оборонну позицію".

"Такий підхід приніс набагато більше плодів, тому що оборонятися легше, ніж наступати. Це дозволило українцям трохи більше використати свою тактичну перевагу. Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у такому становищі, коли те, що вони можуть отримати завдяки продовженню наступальних операцій, вкрай мале – наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для завершення цієї справи", - стверджує Венс.

Він також наголосив, що Росія платить надзвичайно високу ціну за кожен новий захоплений кілометр української території.

"І я думаю, що це тому, що Сполучені Штати та НАТО заохочували Україну більше зосереджуватися на обороні – і це довело свою ефективність", - додав американський віцепрезидент.

Ситуація на полі бою в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, ввечері 3 липня російський диктатор Володимир Путін оголосив про нібито повне захоплення Костянтинівки. Український Генштаб відреагував на заяву, запевнивши, що ця інформація не відповідає дійсності, мовляв, місто залишається під контролем Сил оборони. За словами речника військового відомства Андрія Ковальова, російські малі піхотні групи періодично намагаються проникати до Костянтинівки, однак українські військові проводять контрдиверсійні заходи.

Також ми писали, що, за підрахунками Інституту вивчення війни, наступ РФ за рік сповільнився у 16 разів. Аналітики з'ясували, що у червні 2026 року російські війська захопили або проникли в Україні на території площею близько 30,42 кв. км. Середній темп їхнього просування становив приблизно 1,01 кв. км на день. Тоді як у червні 2025 року тоді російська армія захопила 481,25 кв. км, просуваючись у середньому на 16,04 кв. км щодня.

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