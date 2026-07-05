Тихий океан 'лихоманить', і цей жар відчує увесь світ, - The Washington Post

За останні десятиліття Тихий океан нагрівся до лякаючих значень.

Гігантська хвиля тепла, що охопила Тихий океан, може найближчими місяцями суттєво вплинути на погодні умови в різних регіонах світу, сприяючи виникненню потужних штормів, хвиль спеки та масштабних повеней. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, аномально тепла ділянка океану вже займає площу, яка більш ніж у вісім разів перевищує територію континентальної частини США. Вона простягається від Філіппін до Перу, а також сягає узбережжя Гаваїв і Каліфорнії. Йдеться про приблизно 13,5% усієї поверхні Землі.

Як пояснює автор публікації, нинішня теплова хвиля виникла після злиття двох окремих морських теплових хвиль – у північній частині Тихого океану та вздовж екватора, де формується супер-Ель-Ніньйо. Хоча тепліша вода може здаватися привабливою для відпочинку, її наслідки виходять далеко за межі океану.

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"Місяці й місяці тепла можуть означати серйозні наслідки цієї зими та наступної весни", - попереджає кліматолог Діллон Амая.

Видання зазначає, що вже протягом найближчих двох тижнів очікуються два погодні явища, пов'язані з цією морською тепловою хвилею. Одне з них – супертайфун Баві, який посилюватиметься над надзвичайно теплою водою західної частини Тихого океану та може завдати руйнувань Північним Маріанським островам, Тайваню і Китаю. Інший можливий наслідок – формування потужного "теплового купола" над західною частиною США в середині липня, що призведе до різкого підвищення температури та збільшення ризику масштабних лісових пожеж.

За словами кліматолога Деніела Свейна, теплі води Тихого океану також можуть призвести до суттєвого підвищення рівня моря біля узбережжя Каліфорнії, а зимові шторми ще більше посилять цей ефект.

Як йдеться у публікації, наслідки можуть поширитися далеко за межі Каліфорнії. Величезний запас тепла над океаном підсилюватиме субтропічну висотну течію, що здатне сформувати своєрідний "штормовий коридор" над південними та східними штатами США, підвищуючи ризик сильних злив, гроз і повеней.

Водночас експерти наголошують, що вплив відчуватиметься і в глобальному масштабі. Кліматолог Кевін Тренберт пояснює, що зі зростанням температури океану збільшується випаровування, а отже – і кількість водяної пари в атмосфері, яка є основним "паливом" для екстремальних опадів.

Автор також звертає увагу, що площа Світового океану, охоплена морськими тепловими хвилями, з кінця 1980-х років зросла більш ніж утричі – приблизно з 9% до понад 30%. Нині такі аномалії вже охоплюють понад 37% океану, і, якщо нинішня теплова хвиля продовжить посилюватися разом із розвитком Ель-Ніньйо, цього або наступного року може бути встановлено новий історичний рекорд.

Погода на планеті

Як писав УНІАН, рекордні хвилі спеки в Європі призвели до того, що сніг на швейцарських льодовиках зник майже на місяць раніше звичного, залишивши відкритий лід без природного захисту.

Науковці попереджають, що цього літа льодовики можуть втратити надзвичайно великі обсяги льоду, що поставить під загрозу стабільність запасів прісної води в Європі вже протягом найближчих 10–20 років.

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