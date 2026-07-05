Нацбанк уперше з початку року купив валюту на міжбанку

Регулятор купив долари.

Національний банк України вперше з початку 2026 року купив валюту на міжбанківському ринку.

Про це свідчать дані статистики НБУ щодо валютних інтервенцій.

За тиждень із 29 червня по 3 липня Нацбанк продав на міжбанку 1 144,27 млн доларів – це на 175,15 млн доларів менше, ніж тижнем раніше.

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Регулятор забезпечує попит ринку за рахунок власних резервів. Але саме на цьому тижні НБУ вперше купив валюту – 650 тисяч доларів.

Як свідчить статистика, з початку червня банк продавав на міжбанківському ринку більше мільярда доларів.

Курс валют - актуальні новини

Курс долара в неділю, 5 липня, у більшості обмінних пунктів та кас банківських відділень перебував у межах: купівля – 44,15–44,55 грн, продаж – 44,60–45,10 грн.

Курс євро того дня коливався в межах: купівля – 50,70–51,25 грн, продаж – 51,30–51,80 грн.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше прогнозував, що валютний ринок України в липні не демонструватиме різких коливань.

Банкір зазначав, що найчутливішим фактором для липня є саме пальне: якщо на зовнішніх ринках не відбудеться різкого подорожчання нафти, у імпортерів не буде додаткового стимулу пришвидшено скуповувати валюту. За його прогнозом, базовий сценарій до 12 липня передбачав курс долара в межах 44,7–45,1 грн, а євро – 51,5–52,5 грн.

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