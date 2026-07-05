Україна купила шведські Gripen дорожче, ніж Польща американські F-35, - ЗМІ

Журналісти зауважують, що багато деталей контракту є невідомими, і відповідь може ховатися саме там.

Контракт на постачання Україні 16 нових винищувачів Gripen E передбачає ціну за літак, що є навіть вищою, ніж ціна за один F-35, які Польща закупила в США. Про це пише польське видання Interia, аналізуючи доступну інформацію по цих контрактах.

Автор публікації зауважує, що 16 нових "Гріпенів" обійдуться Україні загалом в 24,6 млрд шведських крон, або близько 2,54 млрд доларів. В перерахунку один Gripen E коштуватиме приблизно 158,75 млн доларів – більше, ніж Польща заплатила за один F-35 за контрактом 2020 року (143,75 мільйона доларів за машину).

Як зазначається у публікації, уряд Швеції фактично придбає 16 нових Gripen E у компанії Saab за гроші європейського кредиту, після чого вони будуть передані Україні. На додачу до цього Швеція планує безоплатно передати ще 16 літаків Gripen C/D зі складу власних Повітряних сил. Крім того, угода також включає пакет підтримки, запасні частини та комплексне навчання.

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Польске видання зазначає, що висока вартість одного Gripen E виглядає незвично, оскільки цей літак традиційно позиціонується як дешевша альтернатива F-35. Однак український контракт не є унікальним. Раніше Колумбія замовила 17 Gripen ще дорожче - приблизно по 211,8 млн доларів за літак. Але і там в контракті також прописано пакет логістичних та інших послуг.

Автор публікації застерігає, що пряме порівняння контрактів на закупівлю зброї не можна порівнювати в лоб, адже значна частина домовленостей не розкривається. Відтак залишається невідомим, який саме обсяг технічної підтримки, логістики та сервісу закладено у вартість контракту. Більша ціна може пояснюватися саме більшим обсягом додаткових послуг. До того ж після початку повномасштабної війни ціни на озброєння у світі суттєво зросли, тож контракти 2020 і 2026 років укладалися у зовсім різних ринкових умовах.

Також видання нагадує, що по факту полякам їхні "дешеві" F-35 обійшлися дорожче, ніж було прописано в контракті. Адже потім Польща була змушена докуповувати озброєння під ці літаки вже окремо. Натомість українсько-шведський контракт, ймовірно, вже включатиме пакет озброєнь.

Автор також висуває непідтверджену гіпотезу, що вища ціна на "Гріпени" для України може пояснватися маленькою маніпуляцією з боку шведського уряду. Йдеться про те, що сторони прописали вищі ціни на нову модифікацію Gripen E для того, щоб шведський уряд міг публічно оголосити, що старіші Gripen C/D будуть передані безкоштовно. Хоча фактично вони частково оплачуються контрактом на нові літаки. Водночас автор наголошує, що це лише гіпотеза, і жодних доказів цьому немає.

Підсумовуючи, видання зазначає, що оборонні закупівлі рідко зводяться до простого придбання техніки за фіксованою ціною і завжди містять багато засекречкених пунктів, що впливають на кінцеву вартість.

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