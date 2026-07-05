Фанати Трампа втратили майже 4 мільярди доларів, повіривши своєму кумиру, - NYT

Трамп запустив псевдо-криптовалюту і закликав своїх фанів купувати її. Це збагатило президента США, але принесло збитки тим, хто йому повірив.

Майже мільйон дрібних інвесторів, які придбали криптовалютний мемкоїн президента США Дональда Трампа $TRUMP, сукупно втратили близько 3,81 млрд доларів, або близько 3800 доларів кожен. Про це пише The New York Times із посиланням на звіт аналітичної компанії Nansen.

Як йдеться у публікації, оцінку було оприлюднено невдовзі після того, як Дональд Трамп подав щорічну фінансову декларацію. З неї випливає, що лише на цьому криптовалютному проєкті він отримав виплату в розмірі 636 млн доларів.

Видання зазначає, що модель роботи мемкоїна забезпечувала прибуток самому Трампу незалежно від того, зростав чи падав курс токена. Він отримував комісійні від кожної операції з монетою, водночас регулярно закликаючи своїх прихильників купувати й торгувати нею через соціальну мережу Truth Social.

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Запуск $TRUMP відбувся за три дні до інавгурації президента. У своєму повідомленні Трамп закликав прихильників приєднатися до спільноти власників токена. Однак, як зазначає видання, для більшості інвесторів це рішення виявилося збитковим.

За даними Nansen, гроші втратили 988 905 криптогаманців – приблизно двоє з кожних трьох покупців мемкоїна. Загальна сума їхніх втрат, включно з нереалізованими збитками тих, хто досі утримує токени, становить 3,81 млрд доларів. Станом на п'ятницю монета торгувалася по 1,76 долара, що на 97% нижче від пікового значення у 75,35 долара.

"Цей показник відображає, що невелика кількість ранніх покупців отримала величезні прибутки, тоді як переважна більшість роздрібних інвесторів зазнала збитків", - йдеться у звіті.

Водночас майже 500 тисяч криптогаманців усе ж зафіксували прибуток від торгівлі $TRUMP. За підрахунками Nansen, їхній сукупний дохід сягнув близько 4 млрд доларів. Автори матеріалу пояснюють це тим, що професійні трейдери, які використовують автоматизовані торговельні алгоритми, швидко купили токени на старті, а потім продали їх менш досвідченим інвесторам після різкого стрибка ціни.

Одним із тих, хто зазнав втрат, став криптотрейдер Ніколас Пінто, який, за його словами, вклав у $TRUMP близько 500 тисяч доларів і втратив приблизно половину цієї суми.

"Він використовує силу президентської посади для запуску валют, коли в очах громадськості здається людиною, якій можна довіряти. Це неймовірно. Це майже законне шахрайство", - прокоментував ситуацію Пінто.

Експерти не виключають, що в майбутньому інвестори, які втратили кошти, можуть подати колективні позови, хоча сайт мемкоїна від самого початку містив застереження, що токен не слід розглядати як інвестиційний інструмент.

Дональд Трамп: останні новини

Як писав УНІАН, за 2025 рік президент США Дональд Трамп задекларував доходи у розмірі 2,2 мільярда доларів, основну частину яких принесли криптовалютні проєкти. Окрім мемкойна Trump та інших криптовалют, доходи йому принесли продажі брендованих товарів і дивіденди великих компаній.

Також ми розповідали, що Гантер Байден висміяв Дональда Трампа, закликавши висунути того на Нобелівську премію миру за "численні завершення війни з Іраном". Він нагадав, що Трамп оголошував про припинення цього конфлікту щонайменше 38 разів.

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