Водій БМВ біля автобусної зупинки збив пішохода
11:57, 07 квітня 2011Львів
0 0
У потерпілого перелом ноги
Львів. 7 квітня. УНІАН. У Львівській області біля автобусної зупинки, 28-річний водій автомобіля БМВ збив 41-річного пішохода. Інцидент стався 6 квітня у селі Розвадів Миколаївського району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, за кермом БМВ перебував приватний підприємець зі Львова.
У ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги. Потерпілого госпіталізовано у травматологічне відділення Миколаївської центральної районної лікарні.
Обставини інциденту з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter