Водій БМВ біля автобусної зупинки збив пішохода

Львів. 7 квітня. УНІАН. У Львівській області біля автобусної зупинки, 28-річний водій автомобіля БМВ збив 41-річного пішохода. Інцидент стався 6 квітня у селі Розвадів Миколаївського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, за кермом БМВ перебував приватний підприємець зі Львова.

У ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги. Потерпілого госпіталізовано у травматологічне відділення Миколаївської центральної районної лікарні.

Обставини інциденту з’ясовуються.