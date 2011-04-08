Львівщина відзначатиме день визволення в’язнів фашистських концтаборів

Львів. 8 квітня. УНІАН. 11 квітня у Львівській області відзначатимуть Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Керівництво ОДА, облради та міськради, представники громадських організацій, колишні в’язні концтаборів та громадськість покладуть квіти та лампадки до Пам’ятного хреста на території колишнього концентраційного табору «Шталаг-328». Духовенство освятить хрест та проведе поминальну молитву за загиблими.

Після покладання квітів відбудеться Віче за участі керівництва області та міста, а також голови Львівського обласного відділення «Української спілки в’язнів-жертв нацизму» Семена Подольського, громадських діячів та колишніх в’язнів фашистських концтаборів.

Покладання квітів відбудеться також до Пам’ятного знаку на місці колишнього Янівського концетраційного табору та Пам’ятника жертвам фашизму (Львівське гетто).