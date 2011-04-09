Цимбалюк за передачу футбольної бази «Сокіл» «Карпатам»

Львів. 9 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з почесним президентом ФК «Карпати» (Львів) Петром Димінським, тренерським складом та гравцями команди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк зізнався, що давно мав бажання провести таку зустріч, але досі спостерігав за грою команди лише в якості вболівальника.

Під час зустрічі обговорювалося питання щодо передачі футбольної бази «Сокіл» в м. Брюховичі у власність клубу. «Важливо, щоб місто й область разом працювали в цьому напрямку», - зазначив з цього приводу керівник області.

Головний тренер команди Олег Кононов звернувся до М. Цимбалюк з проханням посприяти у вирішенні питання про об’єднання академії ФК «Карпати» і СДЮШОР «Карпати» в одну футбольну академію.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк підтримав таку ініціативу і додав, що з позицій розвитку українського футболу, клуб мав би більше приділяти уваги вихованню власних молодих футболістів, а не робити ставку на «легіонерів».