13 квітня активісти «Податкового Майдану» зберуться у Києві
18:13, 10 квітня 2011Львів
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Готується акція "Вперед!"
Львів. 10 квітня. УНІАН. 13 квітня у Києві відбудеться Колегія активістів «Податкового Майдану» у контексті підготовки до Всеукраїнської акції протесту підприємців «Вперед!».
Про це повідомив УНІАН співголова Ради підприємців України Євген Шаповаленко.
Він зазначив, що на заході буде присутньо 450 делегатів з усіх областей держави, в т.ч. і Львівщини, які представлятимуть 250 громадських організацій України.
Колегія розпочнеться об 11.00 у приміщенні Будинку вчителя (м.Київ, вул.. Володимирська), а її метою буде розробка концепції дії чергової протестної акції підприємців.
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