13 квітня активісти «Податкового Майдану» зберуться у Києві

Львів. 10 квітня. УНІАН. 13 квітня у Києві відбудеться Колегія активістів «Податкового Майдану» у контексті підготовки до Всеукраїнської акції протесту підприємців «Вперед!».

Про це повідомив УНІАН співголова Ради підприємців України Євген Шаповаленко.

Він зазначив, що на заході буде присутньо 450 делегатів з усіх областей держави, в т.ч. і Львівщини, які представлятимуть 250 громадських організацій України.

Колегія розпочнеться об 11.00 у приміщенні Будинку вчителя (м.Київ, вул.. Володимирська), а її метою буде розробка концепції дії чергової протестної акції підприємців.

