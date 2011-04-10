13 квітня активісти «Податкового Майдану» зберуться у Києві

18:13, 10 квітня 2011
Львів
0 0

Готується акція "Вперед!"

Львів. 10 квітня. УНІАН. 13 квітня у Києві відбудеться Колегія активістів «Податкового Майдану» у контексті підготовки до Всеукраїнської акції протесту підприємців «Вперед!».

Про це повідомив УНІАН співголова Ради підприємців України Євген Шаповаленко.

Він зазначив, що на заході буде присутньо  450 делегатів з усіх областей держави, в т.ч. і Львівщини, які представлятимуть 250 громадських організацій України.

Колегія розпочнеться об 11.00  у приміщенні Будинку вчителя (м.Київ, вул.. Володимирська), а її метою буде розробка концепції дії чергової  протестної акції підприємців.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter